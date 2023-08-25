Что произошло за день: пятница, 25 августа

Уход Heineken, ЧС федерального уровня в Приморье и расследование авиакатастрофы в Тверской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Останки жертв крушения Embraer изучат в ходе молекулярно-генетической экспертизы. В СКР сообщили, что следствием изъяты бортовые самописцы. Между тем Дмитрий Песков категорически отверг версии западных СМИ о причастности Кремля к авиакатастрофе, в которой, предположительно, погиб бизнесмен Евгений Пригожин.

- Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о дальнейшей судьбе группы "Вагнера". Между тем Александр Лукашенко сообщил, что члены группы, несмотря на смерть основателя компании, останутся в Белоруссии.

- Heineken продал активы в России за 1 евро без опции обратного выкупа. Покупателем стала группа "Арнест" - крупный производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции.

- РФ может повторить миссию по посадке аппарата на Южный полюс Луны в 2025-26 гг. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудил с разработчиками станции "Луна-25" причины ее аварии. Он отметил, что незавершённая миссия не ставит "на стоп" перспективы освоения Луны.

- Режим ЧС федерального уровня введен в Приморье. Это должно позволить оперативно осуществить компенсационные выплаты, принять меры по скорейшей ликвидации последствий тайфуна.

- ФСБ заявила о причастности спецслужб Украины к поджогам зданий госорганов РФ. В спецслужбе констатировали, что упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних и молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения.

- Отражающим вторжение в РФ силовикам предложили давать статус ветеранов боевых действий. В пояснительной записке к проекту сообщается, что предполагаемые суммарные расходы на реализацию закона составят в 2023 году около 796 млн руб., в 2024 году - около 4,8 млрд руб.