Лукашенко заявил, что вагнеровцы останутся в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Члены группы "Вагнер", несмотря на смерть основателя компании Евгения Пригожина, останутся в Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, изменения в месте дислокации вагнеровцев происходят исходя из складывающейся обстановки.

"И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем... Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать", - отметил Лукашенко.

"Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - подчеркнул президент Белоруссии.