Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Песков опроверг утверждения о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг утверждения западных СМИ о причастности Кремля к авиакатастрофе в Тверской области, в которой, предположительно, погиб бизнесмен Евгений Пригожин.

"Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщение о причастности Кремля к авиакатастрофе под Тверью.

Песков призвал "основываться на фактах". "А фактов пока не много, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что накануне президент Владимир Путин высказался по поводу крушения самолета под Тверью. "Президент сказал, что ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем", - добавил он.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, 10 человек, которые были на борту, погибли. Уточняется, что частный самолет совершал рейс Москва - Санкт-Петербург.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что согласно списку пассажиров, среди них значатся имя и фамилия Евгения Пригожина.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Владимир Путин Дмитрий Песков Евгений Пригожин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ сообщили о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Калужской областью украинском беспилотнике

Режим ЧС федерального уровня введен в Приморье

Режим ЧС федерального уровня введен в Приморье

Суд отказал в коллегиальном рассмотрении дела об отмене приватизации "Метафракса"

РФ может повторить миссию по посадке аппарата на Южный полюс Луны в 2025-26 гг.

РФ может повторить миссию по посадке аппарата на Южный полюс Луны в 2025-26 гг.

"Роскосмос" и НАСА согласовали дополнительный полет астронавта на "Союзе"

"Роскосмос" и НАСА согласовали дополнительный полет астронавта на "Союзе"

Рост цен на мясо за последний месяц ощутили 40% россиян

С нового учебного года в школах РФ будут проходить занятия по профориентации

С нового учебного года в школах РФ будут проходить занятия по профориентации

Минобороны заявило о попытке атаки 42 беспилотников ВСУ на РФ

Украинская ракета комплекса С-200 сбита над Калужской областью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });