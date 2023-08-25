Песков опроверг утверждения о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг утверждения западных СМИ о причастности Кремля к авиакатастрофе в Тверской области, в которой, предположительно, погиб бизнесмен Евгений Пригожин.

"Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщение о причастности Кремля к авиакатастрофе под Тверью.

Песков призвал "основываться на фактах". "А фактов пока не много, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что накануне президент Владимир Путин высказался по поводу крушения самолета под Тверью. "Президент сказал, что ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем", - добавил он.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, 10 человек, которые были на борту, погибли. Уточняется, что частный самолет совершал рейс Москва - Санкт-Петербург.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что согласно списку пассажиров, среди них значатся имя и фамилия Евгения Пригожина.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).