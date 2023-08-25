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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Иноагентами признаны Константин Эггерт и Кирилл Рогов

Иноагентами признаны Константин Эггерт и Кирилл Рогов
Журналист, публицист Константин Эггерт
Фото: Кирилл Зыков /Агентство "Москва"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов шесть граждан и две организации. Среди них журналист Виталий Дымарский, аналитик нефтегазовой отрасли и востоковед Михаил Крутихин, политолог Кирилл Рогов, обозреватель Константин Эггерт.

Также иноагентами признаны блогер Александр Штефанов и общественный деятель Мартин Кочесоков. Кроме того, в перечень попали иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующее проект My Russian Rights, и интернет-издание "Довод".

Всем шестерым физлицам Минюст вменяет участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Министерство отметило, что Кочесоков, Крутихин, Рогов и Эггерт сейчас живут за границей.

Дымарский, по данным ведомства, также распространял фейки о политике и решениях российских властей и о действиях российских военных.

Кочесокову вменяют призывы к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России.

Крутихин, по информации Минюста, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских властей и о действиях армии. "Получал поддержку со стороны иностранных источников", - говорится в пресс-релизе.

Рогов также выступал против СВО и распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ".

Штефанов "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", отметил Минюст.

Эггерту вменяют, что он выступал против СВО.

"Иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующее проект My Russian Rights, выступало против специальной военной операции на Украине, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществляет совместную деятельность с иностранным агентом", - говорится в сообщении.

Интернет-издание "Довод" распространяло для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов, выступало против СВО и распространяло фейки о решениях и политике российских властей и о действиях военных.

Минюст Михаил Крутихин Кирилл Рогов Мартин Кочесоков Александр Штефанов Константин Эггерт Виталий Дымарский
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