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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Собянин заявил об уничтожении беспилотника силами ПВО в Подмосковье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник, летящий в сторону Москвы, уничтожен силами ПВО в Истринском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что экстренные службы работают на месте происшедшего.

Москва Сергей Собянин
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