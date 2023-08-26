Собянин заявил об уничтожении беспилотника силами ПВО в Подмосковье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник, летящий в сторону Москвы, уничтожен силами ПВО в Истринском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что экстренные службы работают на месте происшедшего.