Минобороны РФ заявило, что в Подмосковье сбит БПЛА самолетного типа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли атаку украинского дрона самолетного типа на объекты в Москве.

"26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - уточнили в ведомстве.

Ранее об уничтожении беспилотника сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.