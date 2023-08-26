Минобороны РФ заявило, что в Подмосковье сбит БПЛА самолетного типа
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли атаку украинского дрона самолетного типа на объекты в Москве.
"26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - уточнили в ведомстве.
Ранее об уничтожении беспилотника сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.