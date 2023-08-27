Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы пострадали в результате аварии в Гудаутском районе Абхазии.

"На 85-м километре республиканской трассы в районе села Псырцха Гудаутского района столкнулись два автомобиля - микроавтобус "Мерседес" и "Тойота". После столкновения с легковым авто микроавтобус с туристами улетел в кювет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Абхазии.

По данным ведомства, в результате ДТП травмы получили девять человек.

Спасатели доставили пострадавших в Сухумскую больницу.