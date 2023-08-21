Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Крушение "Луны-25", свиная ГМ-почка, проработавшая в организме человека больше месяца, а также связь хронической усталости с низкой эффективностью митохондрий

Фото: Артем Пылаев/Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Первая за много лет российская лунная миссия стартовала 11 августа, а уже через девять дней стало известно, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" разбилась о поверхность естественного спутника Земли. В "Роскосмосе" сообщили, что "в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны". Глава госкорпорации заявил, что основной причиной крушения станции стал сбой при отключении двигателя. По его словам, двигатель, который должен был скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту, отработал 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. Ожидалось, что космический аппарат мягко сядет в южном приполярном районе и в течение года будет выполнять такие научные задачи, как поиск воды в грунте, исследование верхнего слоя реголита на Южном полюсе, а также изучение экзосферы Луны.

- Палеогенетики перечитали геном знаменитого ледяного человека Этци, погибшего в Альпах пять тысяч лет назад. Отлично сохранившаяся ледяная мумия, которую нашли в 1991 году, принадлежала взрослому человеку, которого застрелили из лука около 3350–3120 годов до нашей эры. Сохранились его одежда и обувь, а также некоторые вещи: медный топор, заготовка для лука, колчан со стрелами, ретушер и некоторые другие. Как выяснилось после повторного секвенирования ДНК Этци, он был склонен к облысению, а цвет его кожи – темнее, чем у современных южных европейцев. Ученые не обнаружили в его геноме предковой компоненты, связанной со степняками раннего бронзового века. Подавляющее большинство предков Этци происходило из популяции ранних земледельцев, переселившихся в Европу из Малой Азии в раннем неолите.

- Почка от генно-модифицированной свиньи впервые проработала в человеческом организме больше месяца. Ее пересадили пациенту со смертью мозга. Об этом сообщила команда хирургов, которая уже в третий раз проводит такую операцию. В ГМ-почке был отключен всего один ген. Пока что это самый длительный период, в течение которого свиная ГМ-почка функционировала у человека.

- Личинки наездников и других паразитоидных перепончатокрылых, как правило, стараются как можно дольше сохранять жизнь хозяину. Но не личинки изумрудных тараканьих ос. Они съедают часть сердца и трахей таракана уже на ранних этапах развития. К такому выводу пришел американский энтомолог Кеннет Катания. Исследователь понаблюдал за развитием 24 личинок этого вида, во всех случаях личинка осы, проникая в тело хозяина, частично съедала его трахеи. Судя по всему, юные осы дышат воздухом, который проникает сквозь поврежденные трахеи хозяина. Открытие ученого противоречит традиционным представлениям, согласно которым паразитоиды до последнего сохраняют хозяину жизненно важные органы.

- Международный научный консорциум выяснил, что начало курения тесно связано с левой вентромедиальной префронтальной корой мозга, а продолжение – с правой.

- Американка в течение 22 лет жаловалась на боли в мышцах. Врачи взялись всерьез за обследование – и в результате описали механизм, по которому возникает синдром хронической усталости. У женщины обнаружили повышенную активность белка WASF3, мешающего сборке и скоординированной работе электрон-транспортной цепи митохондрий. Гиперактивация WASF3 возникла в ответ на системное воспаление, в результате снизилась эффективность тканевого дыхания, а вместе с ней и переносимость физической нагрузки.

- В минувший вторник отмечался День археолога. В честь этого Юлли Улетова, автор телеграм-канала "Помпеи изнутри" рассказала о том, как австрийские военные и испанские архитекторы систематизировали поиск древностей, учились копать аккуратно и положили начало полевой археологии.

- В конце июля корейские ученые рассказали о новом кандидате в сверхпроводники – материале LK-99. Это замещенный медью свинцовый апатит, сверхпроводящий при комнатной температуре и атмосферном давлении. Более 20 научных групп стали проверять данные и воспроизводить эксперименты. Уже к середине августа неуверенный скепсис по поводу неаккуратно написанных препринтов и невнятных доказательств превратился в практически достоверное опровержение. Если раньше от открытия до закрытия очередного сверхпроводника проходили месяцы или даже годы, то сейчас на это ушло несколько недель. Почему так быстро и значит ли это, что корейцы поработали впустую – в этом материале.