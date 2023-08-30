Лавров и Фидан обсудят 1 млн т зерна для Турции при финансовом обеспечении Катара

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на предстоящих переговорах в Москве планируют обсудить параметры льготных поставок 1 млн тонн российского зерна в Турцию при финансовом обеспечении Катара, сообщили в среду в МИД России.

"Главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента РФ В.В.Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в преддверии визита главы турецкого МИД в Россию.

В Москве "рассматривают этот проект как оптимальную рабочую альтернативу "черноморской сделке", отметили на Смоленской площади.

Министры также "коснутся гуманитарных тем, включая обмен военнопленными, - с упором на необходимость соблюдения обеими сторонами достигнутых в этой области договоренностей".

"Российская сторона планирует также поднять тему пагубности наращивания военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом", - заявили в МИД России.

Кроме того, на переговорах предполагается обсудить "совместную работу по таким стратегическим проектам, как строительство АЭС "Аккую", первый энергоблок которой находится в высокой степени готовности, эксплуатация газопровода "Турецкий поток", создание на турецкой территории газового "хаба". Министры также намерены уделить повышенное внимание процессу нормализации сирийско-турецких отношений, "обстоятельно проанализировать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций и постконфликтного восстановления региона", сообщили в МИД РФ.

Отмечается также, что с учетом текущего туристического сезона Лавров и Фидан планируют подробно обсудить вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции.