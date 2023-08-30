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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Во Флориде 245 тыс. человек остались без электричества из-за урагана "Идалия"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Идалия", ударивший по юго-востоку США, оставил более 245 тысяч человек без электричества в штате Флорида, сообщают американские СМИ.

Около 900 рейсов отменены. Наибольшее количество отмен авиарейсов зафиксировано в аэропорту Тампа.

Несколько тысяч человек покинули свои дома и размещены во временных убежищах, организованных Красным крестом.

На кадрах из Флориды, в частности, районов, расположенных близ залива Тампа, видно, что дороги сильно затоплены.

В настоящее время ураган движется в сторону штата Джорджия. Скорость ветра составляет 168 км/ч.

Американские метеорологи понизили категорию "Идалии" с третьей до второй.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата.

США Флорида Идалия
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