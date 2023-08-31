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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Власти Китая повысят налоговые вычеты для физлиц

Власти Китая повысят налоговые вычеты для физлиц
Фото: АР/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Китайские власти дополнительно снизят налоговую нагрузку на тех, кто воспитывает детей или заботится о пожилых, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Госсовет КНР.

С 1 января 2023 года налоговая база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для родителей детей до трех лет сокращается на 2 тыс. юаней (около $278,5) в месяц из расчета на ребенка. Прежний вычет составлял 1 тыс. юаней.

Кроме того, родители смогут уменьшить налоговую базу еще на 2 тыс. юаней в месяц в связи с образованием детей.

Для заботящихся о пожилых налоговый вычет составит 3 тыс. юаней в месяц, если у налогоплательщика нет братьев или сестер. В обратном случае вычет можно будет разделить. Налоговую базу смогут уменьшить дети родителей старше 60 лет и внуки тех, чьих детей нет в живых. Ранее этот вычет составлял 2 тыс. юаней.

Специальные вычеты по НДФЛ были впервые представлены в 2018 году и направлены на снижение налоговой нагрузки на тех, кто несет расходы определенного вида, в частности, на образование, лечение тяжелых заболеваний, выплату жилищных кредитов, аренду жилья или заботу о пожилых.

Китай
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