Более 12 тыс. военнослужащих НАТО дислоцируются в Польше

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 12 тыс. военнослужащих НАТО дислоцируется в Польше, сообщил в пятницу глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

"Мы расширяем потенциал нашей армии в рамках политики сдерживания, чтобы никому и никогда даже не пришло в голову попробовать нас дестабилизировать. Мы также сильны силой наших союзников. Президент Анджей Дуда привел к ситуации, в которой более 12 тыс. солдат НАТО дислоцируется сегодня на территории Польши - часть из них даже на постоянной основе - и тем самым укрепляют нашу безопасность", - сказал Пшидач, которого цитируют польские СМИ.

Он также подчеркнул, что "в ядерном вопросе Польша находится под защитным зонтиком НАТО". "В НАТО также находятся ядерные державы: США, Великобритания, Франция. Это оружие, которое командующий силами НАТО имеет право применить в случае любой нестабильной ситуации", - сказал глава бюро.