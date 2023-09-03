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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Санду заявила, что власти Молдавии добились роста финансирования обороны

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Власти Молдавии прилагают усилия для модернизации Национальной армии, заявила президент республики Майя Санду.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать период пренебрежения к оборонному сектору. В этом году, мобилизуя внутренние ресурсы и опираясь на помощь стратегических партнеров, мы добились значительного увеличения бюджетных ассигнований на модернизацию оборонного комплекса", - заявила Санду в своем обращении по случаю Дня Национальной армии, который отмечается 3 сентября. Обращение опубликовано в воскресенье на сайте администрации президента.

Президент подчеркнула, что военные и гражданские служащие Национальной армии должны иметь хорошие условия жизни и работы, современное оборудование и качественную подготовку. Санду также отметила, что "молдавские военнослужащие вносят свой вклад в поддержание мира и стабильности и за пределами страны".

Майя Санду Молдавия
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