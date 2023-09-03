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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Нетаньяху заявил, что мигранты из Эритреи должны быть депортированы после беспорядков

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ходе совещания в воскресенье о необходимости депортировать мигрантов из Эритреи, устроивших накануне столкновения в Тель-Авиве.

Как передает Associated Press, Нетаньяху также поручил министрам подготовить план по выдворению других нелегалов.

В субботу в Тель-Авиве произошли столкновения между сторонниками и противниками властей Эритреи, сообщалось о 160 пострадавших, включая 50 полицейских. По данным The Times of Israel, к утру воскресенья под арестом в связи с беспорядками находились 50 человек.

По данным Associated Press и The Times of Israel, в Израиле живут от 25 до 30 тысяч выходцев из африканских стран, преимущественно из Судана и Эритреи, которые рассчитывают на получение убежища.

Израиль
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