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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Четыре самолета коалиции нанесли удар по объектам в сирийской провинции Хомс

В провинции Алеппо правительственные войска отразили нападение боевиков

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США, нарушив сирийское воздушное пространство, нанесла удар по двум объектам в провинции Хомс, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить.

"С 00:52 по 00:55 четыре самолета (два F-16, два F-35) "коалиции" нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс", - заявил он на брифинге в воскресенье.

Своими действиями так называемая "коалиция" нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года, подчеркнул Кулить.

"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - сказал контр-адмирал.

По его словам, "за сутки со стороны коалиции зафиксировано 7 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Замруководителя российского ЦПВС также заявил, что "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений: тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

Кроме того, Кулить сообщил, что в провинции Алеппо сирийские правительственные войска отразили нападение боевиков.

"В районе н.п. Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать позиции сирийских правительственных войск. Нападение отражено, позиции удержаны", - сказал он, добавив, что потерь среди военных нет.

Сирия ЦПВС США
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