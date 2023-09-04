Корабль Crew Dragon с российским космонавтом начал схождение с орбиты

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-6 после 17-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой накануне с Международной космической станцией (МКС), в понедельник начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения в Атлантике, сообщило NASA.

После сброса грузового отсека на Crew Dragon были включены двигатели на торможение для вхождения в атмосферу Земли.

Планируется, что спускаемая капсула корабля, в экипаж которого входит космонавт "Роскосмоса", вслед за схождением с орбиты и раскрытием всех парашютов приводнится в понедельник в 00:17 по времени Восточного побережья США (в 07:17 мск) вблизи города Джексонвилл (штат Флорида).

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно Megan компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6, работавшего на станции шесть месяцев, входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.