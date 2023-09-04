Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом начал схождение с орбиты

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-6 после 17-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой накануне с Международной космической станцией (МКС), в понедельник начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения в Атлантике, сообщило NASA.

После сброса грузового отсека на Crew Dragon были включены двигатели на торможение для вхождения в атмосферу Земли.

Планируется, что спускаемая капсула корабля, в экипаж которого входит космонавт "Роскосмоса", вслед за схождением с орбиты и раскрытием всех парашютов приводнится в понедельник в 00:17 по времени Восточного побережья США (в 07:17 мск) вблизи города Джексонвилл (штат Флорида).

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно Megan компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6, работавшего на станции шесть месяцев, входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

США NASA SpaceX МКС Роскосмос Андрей Федяев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 сентября

Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым приводнился в Атлантике

Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

В МИД Франции заявили, что у властей Нигера нет права высылать французского посла

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 сентября

Пашинян упрекнул РФ в невыполнении миссии по обеспечению безопасности Карабаха

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

В Тель-Авиве произошли столкновения между выходцами из Эритреи

Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера

Противники французского военного присутствия устроили акцию в столице Нигера

Габон откроет сухопутные, морские и воздушные границы страны

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });