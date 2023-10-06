Тайфун "Коину" движется в сторону материкового Китая

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тайфун "Коину", принесший сильные ветры и проливные дожди на Тайвань, продолжает движение в сторону материкового Китая, сообщает в пятницу Associated Press.

По данным Китайского метеорологического управления, "Коину" продолжит движение в сторону южной провинции Гуандун и Гонконга. К утру субботы он должен будет ослабнуть до тропического шторма и повернуть на юго-запад, двигаясь параллельно побережью Китая.

Утром в пятницу тайфун находился примерно в 370 км от Гонконга и двигался со скоростью 10 км/ч. В связи с этим в Гуандуне приостановили паромное сообщение, а также отменили несколько авиарейсов.

В четверг "Коину" обрушился на Тайвань. В результате непогоды один человек погиб, около 400 пострадали, по всему острову были повалены деревья и повреждены дома. "Коину" стал вторым за этот год тайфуном, обрушившийся на Тайвань. В сентябре "Хайкуй" привел к сходу оползней на острове, а также массовой эвакуации и десяткам пострадавших.

С японского "Коину" переводится как "щенок".