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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Ураган "Хова" привел к ливневым дождям на западе Мексики

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Циклон "Хова" в среду развился до урагана первой категории и вызвал сильные ливни в западных штатах Мексики, передает агентство EFE.

Эпицентр урагана находится в 825 км к юго-востоку от берега штата Халиско. "Хова" движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч с устойчивыми ветрами, скорость порывов которых достигает 46 м/с.

Несмотря на то, что ураган постепенно уходит от Мексики, метеорологи предупреждают об мощных ливнях, сильных ветрах и волнах высотой до трех метров в прибрежных штатах.

Ранее тропический шторм "Хилари" принес проливные дожди, которые привели к наводнениям в Мексике и в штате Калифорния в США.

Как минимум один человек стал жертвой стихии в мексиканском городе Санта-Росалия. Он погиб после того, как поток воды перевернул его машину.

Мексика
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