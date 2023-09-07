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Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг перед публикацией отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет $90,3 за баррель, что на $0,3 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,56 (0,6%), до $90,6 за баррель, максимума с 16 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,35 (0,4%), до $87,19 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,85 (1%), до $87,54 за баррель, самого высокого значения с 11 ноября.

Brent подорожала в среду седьмую сессию подряд. Фьючерсы на WTI завершили ростом девятую сессию подряд - это самый длинный период непрерывного подъема цен с января 2019 года.

Поддержку рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.

Внимание трейдеров в четверг направлено на отчет Минэнерго США, который будет опубликован в 18:00 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,521 млн баррелей.

Brent нефть
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