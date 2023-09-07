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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Двух эстонцев и россиянина будут судить за госизмену и действия против Эстонии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, в котором обвинила граждан республики Айво Петерсона и Дмитрия Роотси в государственной измене, а гражданина России Андрея Андронова - в ненасильственных действиях против Эстонской республики со стороны иностранца.

"С октября 2022 года по 10 марта 2023 года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси на основании полученных от РФ указаний сознательно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской республики", - говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно обвинительному заключению, "подсудимые участвовали в сознательной деятельности, направленной на создание политического объединения в Эстонии, которое поддерживало нарративы и пропагандистские сообщения внешней политики и политики безопасности России". Это объединение было призвано создать для России возможность "угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии, а также влиять на внешнюю политику".

Всем троим после задержания были предъявлены подозрения в создании отношений, направленных против Эстонской республики. Подсудимые находятся под стражей.

Виновным в госизмене может грозить тюремное заключение на срок от шести до 20 лет или пожизненный срок. Признание виновным в совершении ненасильственных действий против Эстонии со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до 15 лет.

Эстония РФ
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