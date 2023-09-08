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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Парламент Финляндии отклонил вотум недоверия правительству

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В парламенте Финляндии не прошел в пятницу вотум недоверия правительству и двум министрам, которые допустили расистскую риторику.

Внесенное фракциями оппозиционной Социал-демократической партии, "Зелеными" и "Союза левых сил" предложение выразить недоверие правительству и министрам в связи с подготовленным кабинетом докладом о мерах борьбы с расизмом и дискриминацией было отклонено 106 голосами против 65, воздержался 21 депутат.

Большинство депутатов выразили доверие министрам от радикальной партии "Истинные финны" Рийкке Пурре и Вилле Ридману, которых уличили в расизме.

Как заявил премьер-министр Петтери Орпо, дискуссия о расизме этим летом была сложной для правительства. Он также отметил, что заявление правительства о том, что оно не терпит любой расизм, было решающим при голосовании.

Летом СМИ обратили внимание на расистские высказывания министров, правительство приняло решение подготовить доклад с осуждением расизма. В обнародованном 31 августа документе правительство, в частности, заявило о намерении ввести уголовную ответственность за отрицание Холокоста, изучении возможности криминализации использования символов нацизма и коммунизма в целях их продвижения.

Правительство также предложило ужесточить условия получения гражданства и вида на жительство, ввести правило трех месяцев, по истечении которых безработный иностранный работник должен покинуть страну, если не сможет найти новую работу.

Оппозиция сочла, что доклад страдает отсутствием конкретики, не учитывает интересы всех слоев общества, в том числе, иммигрантов и высказалась за его отставку.

Финляндия
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