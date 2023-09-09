Число жертв землетрясения в Марокко превысило 630

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уже 632 человека погибли в результате сильного землетрясения в Марокко, сообщает The Guardian со ссылкой на местное телевидение.

На данный момент известно о 329 раненых.

Землетрясение произошло в 23:11 пятницы по местному времени (01:11 субботы мск). Эпицентр залегал на глубине 10 км в Атласских горах. Толчки ощущались даже в Португалии и Алжире.

В сообщении агентства Associated Press говорится о многочисленных разрушениях в марокканских населенных пунктах.

The Guardian сообщает, что пострадал и древний город Марракеш. В старом городе дома расположены близко, поэтому площадь завалов особенно обширна. В нескольких местах треснула средневековая городская стена. В некоторых районах люди руками разбирают руины в поисках погибших и пострадавших.

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