МИД РФ сообщил, что россиян среди пострадавших от землетрясения в Марокко нет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские дипломаты отслеживают ситуацию с землетрясением в Марокко и, по имеющимся данным, граждан РФ нет среди пострадавших, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

В ночь с 8 на 9 сентября в центральных районах Королевства Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера.

По последней информации, в результате стихийного бедствия 632 человека погибли, свыше 300 получили ранения. Нанесен значительный материальный ущерб объектам жилищной и транспортной инфраструктуры.