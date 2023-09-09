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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

МИД РФ сообщил, что россиян среди пострадавших от землетрясения в Марокко нет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские дипломаты отслеживают ситуацию с землетрясением в Марокко и, по имеющимся данным, граждан РФ нет среди пострадавших, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

В ночь с 8 на 9 сентября в центральных районах Королевства Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера.

По последней информации, в результате стихийного бедствия 632 человека погибли, свыше 300 получили ранения. Нанесен значительный материальный ущерб объектам жилищной и транспортной инфраструктуры.

Марокко МИД РФ Мария Захарова
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