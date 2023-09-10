Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Двое служащих британского парламента арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции ведут расследование дела в отношении двух служащих парламента Великобритании, которых обвиняют в шпионаже в пользу Китая, сообщают британские СМИ.

Оба подозреваемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне.

Один из предполагаемых шпионов имел связи с несколькими высокопоставленными членами парламента, включая замминистра внутренних дел по вопросам безопасности Тома Тугендхата и председателя комитета парламента по иностранным делам Алисию Керн. В сферу деятельности подозреваемого входили вопросы внешней политики, в частности, в отношении Китая, отмечается в сообщениях.

The Guardian напоминает, что "аресты произошли чуть более чем через неделю после того, как министр иностранных дел Джеймс Клеверли посетил Пекин". Он настаивал на том, что Великобритания будет стремиться к "прагматичным" отношениям с Китаем для решения основных глобальных проблем.

Издание пишет, что бывший лидер Консервативной партии Британии Иэн Дункан Смит, известный своими резкими критическими заявлениями в адрес Китая, в связи с арестами предупредил об "усиливающейся китайской угрозе" при председателе КНР Си Цзиньпине.

Великобритания КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 2 тыс. человек погибли от землетрясения в Марокко

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тыс. человек

Боррель заявил, что дорога через Агдам в Карабах - не альтернатива Лачинскому коридору

Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Что произошло за день: суббота, 9 сентября

Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной

Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037

Шерпа РФ В G20 сообщила, что декларация "Группы двадцати" согласована

G20 призвала добиться вывоза зерна и удобрений из РФ и с Украины без ограничений

G20 призвала добиться вывоза зерна и удобрений из РФ и с Украины без ограничений

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 820

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 820
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });