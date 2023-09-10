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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Министр обороны Белоруссии в ближайшее время планирует посетить Китай

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в скором времени планирует совершить визит в КНР, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"В ближайшее время состоится визит министра обороны Беларусь в Китайскую Народную Республику", - сказал Ревенко.

"Визит стратегического уровня", - подчеркнул он.

Он отметил, что в ходе визита планируется продолжить обсуждение вопросов, которые поднимались в ходе недавнего визита в Белоруссию министра обороны Китая Ли Шанфу.

По словам Ревенко, визит китайского министра обороны - это недвусмысленный сигнал об уровне китайско-белорусских отношений: "о том, что у нас совпадают взгляды на глобальную безопасность. У нас совпадают взгляды на региональную безопасность. У нас совпадают взгляды о необходимости выстраивания многополярного мира и конструктивных отношений для налаживания диалога".

"Визит генерал-полковника Ли Шанфу - это был старт. Была встреча с президентом нашего государства. Она была очень знаковая. Президент действительно поддержал необходимость ревизии наших отношений, высказал свои пожелания. В ближайшее время состоится официальный визит министра обороны Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, где уже будут конкретно четко обсуждены те вопросы, о которых мы сейчас договорились", - отметил он.

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