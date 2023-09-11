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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Белоруссии задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты на железной дороге

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Три группы диверсантов, работавших на Службу безопасности Украины и готовивших в Белоруссии теракты на железной дороге, задержаны КГБ республики, сообщило госагентство БелТА в понедельник.

"КГБ задержал в Беларуси три боевые ячейки, которые работали на Службу безопасности Украины. Они готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из фигурантов, который готовил подрыв железной дороги в Столбцовском районе, по своей инициативе вышел на СБУ. Для подготовки теракта он привлек своего бывшего коллегу.

"Попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух белорусов, у которых были навыки в минно-взрывном деле", - говорится в сообщении.

Совершить теракты диверсантам не удалось, они были предотвращены КГБ.

Все задержанные находятся в СИЗО КГБ и дают признательные показания, информирует спецслужба.

Белоруссия Украина СБУ КГБ
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