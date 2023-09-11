Глава Пентагона обсудил военную помощь Киеву с новым министром обороны Украины

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым военную помощь Украине, сообщается в заявлении американского оборонного ведомства.

"Министр Остин предоставил обновленную информацию по американской военной помощи и обменялся с министром Умеровым взглядами на приоритеты для поддержки насущных потребностей Украины на поле боя", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Отмечается, что министры также обсудили планы на грядущую встречу контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, которая состоится на следующей неделе.

Остин поздравил Умерова с назначением на пост главы Минобороны Украины, министры договорились поддерживать друг с другом тесный контакт.