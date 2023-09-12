Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.

Их внимание направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве составляет $91 за баррель, что на $0,36 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов опустилась на $0,01 до $90,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,45 (0,52%), до $87,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,22 (0,3%), до $87,29 за баррель.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, WTI - до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Тем не менее по итогам сессии как Brent, так и WTI немного подешевели.

"Импульс к росту нефтяного рынка на данный момент исчерпан, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Рынку нужны новые сигналы, чтобы выбрать дальнейшее направление. Цены, возможно, будут колебаться около $90 за баррель какое-то время".

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI – почти на 10%.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 12 сентября

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын в воскресенье выехал на поезде в Россию

Авианосец ВМС США Gerald Ford начал патрулирование в Адриатике

Авианосец ВМС США Gerald Ford начал патрулирование в Адриатике

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи

Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия и Эстония вместе купят у Германии систему ПВО среднего радиуса действия

Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее "зерновой сделки"

Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее "зерновой сделки"

Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России

Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });