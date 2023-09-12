Brent подорожала до $91,3 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке. Их внимание направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

К 14:42 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,67%), до $91,25 за баррель. Октябрьске фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,71 (0,81%), до $88 за баррель.

Американский институт нефти (API) 12 сентября в 23:30 по Москве опубликует данные о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 сентября. Рынок в среднем ожидает снижения резервов на 2 млн баррелей после падения на 5,5 млн баррелей неделей ранее, отмечает Trading Economics. 13 сентября свои данные обнародует Минэнерго США.