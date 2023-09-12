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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Производитель медизделий Orthofix уволил CEO и CFO за неподобающее поведение

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель медицинских изделий Orthofix Medical по итогам независимого расследования уволил главного исполнительного директора Кита Валентайна, главного финансового директора Джона Бостьянчича и главного директора по правовым вопросам (Chief Legal Officer, CLO) Патрика Керана.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По результатам расследования совет директоров установил, что каждый их этих руководителей в нарушение ряда требований кодекса поведения неоднократно вел себя неподобающим, оскорбительным образом, что не соответствует ценностям и культуре компании, - отмечается в пресс-релизе. - Эти аспекты не имеют отношения к стратегии, результатам деятельности и опубликованным ранее финансовым отчетам и никак на них не влияют".

Исполняющей обязанности главы Orthofix назначена председатель совет директоров Кэтрин Бужик, и.о. CFO - главный бухгалтер-контролер Джеффри Гиллеспи, и.о. CLO - главный директор по этике и комплаенсу Пуджа Ликха.

Капитализация Orthofix рухнула на 20,7% на предварительных торгах во вторник, до $674,89 млн.

Orthofix США Кит Валентайн
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