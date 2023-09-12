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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Бюджет Союзного государства увеличен на 38%, до 6,5 млрд российских рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бюджет Союзного государства увеличен на 38%, до 6,5 млрд российских рублей, сообщил во вторник председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

"В целом бюджет в следующем году увеличен на 38% и составит 6,5 млрд российских рублей", - сказал спикер нижней палаты белорусского парламента в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"В рамках союзного бюджета реализуется пять программ, на следующий год подготовлено еще четыре программы и три мероприятия. Это программы военно-технического сотрудничества, сотрудничество в сфере биотехнологий, реконструкция Брестской крепости и ряд других мероприятий", - отметил Андрейченко.

Он отметил, что "с российскими коллегами договариваться нелегко, у нас часто идут споры. Подготовку заседаний Совета Парламентского собрания всегда осуществляют комиссии, которых у нас было 12, сейчас их число увеличено до 14. Поэтому идет скрупулезная подготовка всех вопросов для рассмотрения либо на совете, либо на заседании Парламентского собрания".

Андрейченко Владимир Павлович Белоруссия
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