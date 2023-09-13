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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Тбилиси опроверг сообщения о предложении США разместить военную базу в Грузии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Грузии выступило с опровержением распространенной оппозиционным телеканалом информации о том, что США предлагали Тбилиси начать переговоры о размещения американской военной базы в стране.

"Указанная информация распространяется политически предвзятым лицом, что затем используется отдельными СМИ и политически ангажированными лицами для проведения кампании дезинформации", - говорится в распространенном в среду заявлении минобороны Грузии.

Накануне оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что за несколько месяцев до начала специальной военной операции России на Украине посетивший Грузию министр обороны США Ллойд Остин предложил правящей партии "Грузинская мечта" провести переговоры по вопросу размещения военной базы. По данным телеканала, Остин получил от властей Грузии отказ, но этот факт был скрыт грузинскими властями.

Грузия США
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