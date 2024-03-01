Премьер-министр Грузии заявил о стремлении развивать отношения с США

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Для Грузии крайне важно наращивать взаимоотношения с США, как это происходит с Китаем, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Было бы очень хорошо, если США бы ввели безвизовый режим для грузинских граждан, тем более, что такое решение не вызвало бы никаких изменений в миграционной политике", - сказал он.

Он также выразил надежду на открытие прямого воздушного сообщения с США, подписание соглашения о свободной торговле, расширение торгово-экономических отношений, привлечение американских инвестиций.

"По всем этим направлениям у нас с США сегодня практически нулевая ситуация", - сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что несколько дней назад провел очень "обнадеживающую" встречу с американским послом в Тбилиси.

"У посла были позитивные послания. Главное, чтобы все это преобразовалось в решения американского руководства", - сказал премьер-министр.