США снизили прогноз производства оливкового масла в мире из-за неурожая в Средиземноморье

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США понизил оценку мирового производства оливкового масла на фоне неурожая оливок в большей части Средиземноморья из-за экстремально засушливой погоды. Теперь производство в 2022-2023 сельхозгоду (октябрь-сентябрь) ожидается на уровне 2,49 млн тонн (предыдущий прогноз - 2,59 млн тонн), что на четверть меньше, чем в прошлом сезоне и в среднем за пять лет, говорится в обзоре Минсельхоза США.

В прошлом сезоне мировое производство оливкового масла составило 3,31 млн тонн.

Кроме того, Минсельхоз США понизил прогноз производства и на 2023-2024 сельхозгод - до 2,94 млн тонн с 3,25 млн тонн.

Мировые цены на оливковое масло превысили $8,9 тыс. за тонну на фоне дефицита предложения, превзойдя предыдущий рекорд ($6,24 тыс. в 1996 году), и не демонстрируют предпосылок к снижению. В августе средняя цена была в 2,3 раза выше, чем годом ранее. Цены устойчиво росли с момента, когда стали очевидны масштабы ущерба, нанесенного урожаю, однако недавние опасения относительно поставок из Испании (на которую обычно приходится 45% мирового экспорта) привели к резкому ценовому всплеску, отмечается в обзоре.

Росту цен способствуют и опасения на следующий сезон относительно производства в Средиземноморье, где снова ожидается жаркая и засушливая погода. В 2023-2024 сельхозгоду цены сохранятся на высоком уровне, особенно если на урожай снова повлияют неблагоприятные погодные условия, предупреждает Минсельхоз США.

В результате потребление оливкового масла в 2022-2023 сельхозгоду, согласно прогнозу, снизится или останется неизменным во всех странах, кроме Турции, где, несмотря на рекордное производство, правительство ввело запрет на экспорт оливкового масла наливом, чтобы обеспечить внутренний рынок и снизить давление на цены.

По оценке Минсельхоза США, объем мирового потребления оливкового масла в текущем сезоне составит 2,75 млн тонн против 3,12 млн тонн сезоном ранее. Мировой экспорт прогнозируется на уровне 1,16 млн тонн (1,41 млн тонн в прошлом сезоне).

Хотя высокие цены несколько снизили объем потребления, оливковому маслу сложно найти замену, несмотря на высокое предложение других видов растительных масел. В целом в текущем сезоне Минсельхоз США прогнозирует рост мирового производства растительных масел (кокосового, хлопкового, оливкового, пальмового, пальмоядрового, арахисового, рапсового, соевого и подсолнечного) до 223,34 млн тонн с 216,38 млн тонн в прошлом сезоне, а потребления - до 217,69 млн тонн с 210,21 млн тонн.