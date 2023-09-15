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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Лукашенко заявил о желании стран Запада разместить своих военных на Украине

В Польше уже созданы военные соединения, готовые зайти на Украину, утверждает президент Белоруссии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сформированных в Польше военных соединениях, готовых зайти на Украину.

"Они (страны Запада) спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили, воинские части, готовые зайти в Украину", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

Он добавил, что упрекая Россию в использовании наемников в СВО на Украине, западные страны должны "в свой глаз посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других".

"Абсолютно согласен. Полностью. Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то в плен взяли в очередной раз. У нас нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны", - сказал, в свою очередь, Путин.

Александр Лукашенко Польша Украина Белоруссия Владимир Путин
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