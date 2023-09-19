В ЕК заявили что запрет экспорта зерна не нанес ущерба Украине

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - За период действия временного запрета Украине экспортировать зерно в пять приграничных стран она увеличила свой общий сельхозэкспорт, и реакция Киева в отношении этих государств удивляет, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"С мая 2022 года по апрель 2023-го, когда еще никакой запрет не вводился, было констатировано, что 34,8 млн тонн, то есть 2,9 млн тонн в месяц, экспортировалось по наземным коридорам (...). Запрет был введен в мае 2023 года. За три месяца вывезено 9,6 млн тонн, то есть Украиной экспортировалось 3,2 млн в месяц, несмотря на запрет для пяти стран", - сказал еврокомиссар в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству.

При этом он отметил, что пик экспортного сезона для сельхозпродукции наступает после урожая, тогда как в мае, июне и июле обстановка не такая напряженная. Войцеховский сообщил, что за те же три месяца в 2022 году, когда не было эмбарго, Украина экспортировала по наземным маршрутам 7,3 млн тонн, а в 2023-м - 9,6 млн тонн.

"Я вам напоминаю эти цифры, потому что последовавшая реакция Украины была довольно удивительной", - продолжил Войцеховский, указав на решительный протест Киева против продления эмбарго на экспорт в пять стран - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

По мнению Войцеховского, этот запрет не действовал в ущерб Украине, но позволил противостоять аномалиям, возникшим в системе торговли, а транзит через приграничные страны обеспечил Киеву прямой выход на больший рынок.