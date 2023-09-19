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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Литва планирует в 2025 г. довести генерацию "зеленой" энергии до 80% потребления

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии из альтернативных источников в Литве в 2025 году должно достичь 8 ГВт, что покроет 75-80% потребления, заявил министр энергетики страны Дайнюс Крейвис.

"2025 год - это год перелома, когда установленная мощность солнечных и ветровых электростанций в Литве достигнет 8 ГВт. Это огромный объем, и в реальном выражении он позволит нам вырабатывать почти 75-80% всей необходимой нам электроэнергии", - заявил глава Минэнерго, выступая во вторник в сейме.

По его словам, такие объемы прогнозируются соглашениями о резервировании электросетей и протоколами о намерениях между разработчиками проектов и сетевыми операторами: "Внесены огромные залоги, и в течение трех лет должны быть построены солнечные и ветряные электростанции", - сказал Крейвис.

В 2024 году производство электроэнергии за счет возобновляемых источников должно достигнуть почти 3,5 ГВт. В настоящее время для этих установок в энергосистеме зарезервировано более 12 ГВт мощности.

"В 2030 году, исходя из того, как развивается наша генерация, мы достигнем поворотного момента, когда вся электроэнергия будет производиться в Литве, несмотря на ее гораздо более высокое потребление", - добавил министр.

Литва
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