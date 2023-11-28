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Nordic Solar планирует построить солнечную электростанцию на 100 МВт в Литве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Датская энергокомпания Nordic Solar, занимающаяся развитием солнечной энергетики, планирует построить в Литве гелиоэлектростанцию мощностью 100 МВт, говорится в сообщении компании.

Парк, состоящий из более чем 150 тыс. солнечных коллекторов, расположится в Молетае (восток страны). Это будет первая солнечная электростанция (СЭС) Nordic Solar в Литве.

Парк должен начать производство электроэнергии в первой половине 2024 года. Он сможет удовлетворить годовую потребность в электроэнергии около 28 тыс. домохозяйств. Объем инвестиций в проект не уточняется.

"Проект в Молетае прекрасно соответствует нашим амбициям перейти на более ранний этап цепочки создания стоимости, где мы могли бы более активно участвовать как в проектировании, так и в строительстве каждого парка солнечной энергии", - цитируется в сообщении генеральный директор Nordic Solar Николай Холтет Хофф.

В настоящее время Nordic Solar владеет 9 солнечными парками в европейских странах общей мощностью около 390 МВт.

Nordic Solar Дания Литва
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