Президент Ирана заявил об отсутствии проблем в отношениях с МАГАТЭ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что у Ирана нет проблем в отношениях с Международным агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тегеран готов к тому, чтобы инспекции агентства на его ядерных объектах продолжались.

"Иран не говорит, что он выступает против инспекций. У нас с МАГАТЭ было налажено хорошее сотрудничество", - сказал Раиси на пресс-конференции в "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он пояснил: "У нас нет проблем с инспекциями, но проблема с некоторыми инспекторами. Те инспекторы, которым можно доверять, могут продолжать работу в Иране".

Президент отметил, что те инспекторы, которые не будут пользоваться доверием у иранской стороны, будут высылаться.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран принял решение об отзыве аккредитации у нескольких инспекторов агентства, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана.

По его словам, "эти инспекторы - одни из самых опытных экспертов агентства", они работали на объектах по обогащению урана в Иране, находящихся под гарантиями агентства. Этот шаг "сильно сократит возможности МАГАТЭ по осуществлению проверок в стране".

Своим решением Тегеран "фактически отстранил от работы около трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства, назначенных для работы в Иране", сказал Гросси.