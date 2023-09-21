Молдавия денонсировала еще три соглашения в рамках СНГ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии на заседании в четверг денонсировал три соглашения о сотрудничестве в области энергетики в рамках СНГ. Данные инициативы правительства были утверждены сразу в двух чтениях депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), имеющей парламентское большинство.

Были денонсированы, в частности, соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года; договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ, подписанный в Москве 25 ноября 1998 года; соглашение о транзите электроэнергии и мощности государств-участников СНГ от 25 января 2000 года.

Необходимость денонсации документов аргументировал с трибуны парламента министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Он напомнил, что 24 февраля 2022 года Украина и Молдова в тестовом режиме (запланированном на три дня) подключились к европейским электросетям (ENTSO-E), отключившись от созданной еще в советское время системы (IPS/UPS).

"Украина по истечении трех дней, отказалась возвращаться к синхронизации с сетями Беларуси и России (...) И всего за несколько недель, в чрезвычайном режиме, благодаря согласованному решению Брюсселя, была одобрена синхронизация сетей Молдовы и Украины с европейской континентальной системой. С тех пор начался новый этап. И мы не имеем никакой технической возможности осуществлять поставки электроэнергии в рамках бывшей советской системы", - сказал министр.

Поэтому, по его словам, все три соглашения потеряли всякую актуальность, как "технически, так и политически".

В феврале министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что республика начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ.

За период весенне-летней сессии парламент Молдавии денонсировал более 20 соглашений, подписанных в рамках Содружества.