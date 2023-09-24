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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Мишустин в Казахстане примет участие в выставке "Иннопром"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-25 сентября посетит Астану, где примет участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан", сообщили в пресс-службе российского правительства.

"25 сентября председатель правительства России выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также Мишустин вместе с главами правительств Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит тематические экспозиции выставки, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

В аппарате правительства РФ сообщили, что "Иннопром" является ведущей евразийской выставочной площадкой, которая впервые будет организована в Казахстане и объединит более 10 тысяч участников из 18 стран мира.

"Россия входит в число ключевых торговых партнеров Казахстана. Объем двустороннего товарооборота в 2022 году достиг рекордных значений - более $28 млрд", - сказали там.

В аппарате правительства России отметили эффективную работу двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, ведется подготовка к ее очередному заседанию в целях организации детального обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Россия и Казахстан активно взаимодействуют по широкому кругу вопросов региональной и международной повестки, добавили там. Особое внимание уделяется проведению курса на координацию усилий в рамках интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и ОБСЕ.

Казахстан Михаил Мишустин
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