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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Прибыль крупных промпредприятий Китая снизилась на 11,7% в январе-августе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление.

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Спад был отмечен в 11 отраслях из 41. В том числе упала прибыль нефтепереработчиков, компаний угольной отрасли, химической промышленности и металлургии.

Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-августе сократилась на 16,5%, частных компаний - на 4,6%.

В августе совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР увеличилась на 17,2%.

Китай КНР
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