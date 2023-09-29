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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Банк Японии внепланово купил гособлигации страны на $2 млрд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии в пятницу внепланово приобрел гособлигации страны со сроком погашения свыше пяти и не более десяти лет на сумму 300,7 млрд иен ($2,02 млрд), согласно данным на сайте центробанка.

После этого доходность десятилетних японских гособлигаций снизилась на 0,5 базисного пункта, однако завершила торги незначительным ростом и составила 0,071% годовых. Целевая для Банка Японии доходность этих бумаг – около нуля.

В конце июля японский ЦБ заявил о намерении изменить подход к контролю доходности десятилетних гособлигаций на более гибкий.

Тогда он сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность этих бумаг, на уровне плюс/минус 0,5%, но отметил, что будет считать верхнюю и нижнюю границу этого диапазона скорее ориентирами, а не жесткими ограничениями. Диапазон остался неизменным и по итогам сентябрьского заседания банка.

Япония
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