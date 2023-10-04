Банк Японии выкупил гособлигации на $12,7 млрд в ходе внепланового раунда

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Банк Японии 4 октября провел внеплановый раунд выкупа гособлигаций, стремясь сдержать снижение стоимости бондов и, соответственно, рост доходностей.

В общей сложности японский ЦБ выкупил госбумаги на сумму 1,9 трлн иен ($12,7 млрд), в том числе облигации со сроками обращения от 5 до 10 лет на 675 млрд иен ($4,52 млрд), сообщает Financial Times.

Несмотря на действия Банка Японии, доходность гособлигаций страны продолжает расти в связи с ожиданиями, что ЦБ в скором времени откажется от политики отрицательных процентных ставок, которой он придерживается с 2016 года.

По итогам сентябрьского заседания Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Регулятор также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.

Летом японский ЦБ заявил, что будет придерживаться более гибкого подхода к контролю кривой доходности десятилетних гособлигаций, в частности, будет считать границы диапазона колебаний скорее ориентирами, чем жесткими ограничениями.

В среду доходность 10-летних гособлигаций Японии достигла 0,813%, она находится на максимуме за 10 лет. Ставки пяти- и 20-летних японских бондов также достигли многолетних максимумов.

Курс доллара к иене по данным на 12:25 по Москве в среду составляет 149,09 иены против 149,03 иены на закрытие предыдущих торгов.

Накануне курс доллара поднялся выше отметки в 150 иен, преодолев психологически важный барьер, достижение которого в прошлом провоцировало интервенции Банка Японии на валютном рынке. Курс, однако, очень быстро отскочил вниз и опустился по итогам торгов.

Стоимость доллара не поднималась выше 150 иен с 21 октября 2022 года, по данным FactSet.