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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Орбиту МКС подняли почти на километр

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли почти на километр для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25" в декабре 2023 года, сообщает "Роскосмос" в пятницу.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 15:01 по московскому времени и проработали 381,7 секунды, выдав импульс величиной 0,55 м/с", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Центра управления полетами, средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,86 км и составила 417,78 км.

На станции остался работать экипаж 70-й длительной экспедиции – космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

МКС Роскосмос
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