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Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии приняли решение запретить въезд автомобилей с российскими номерами, сообщает Associated Press.

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Таким образом, эта скандинавская страна стала последней из стран Запада с сухопутной границей с РФ, закрывшей въезд для машин из России.

Запрет начнет действовать со следующей недели.

Он распространяется на зарегистрированные в России машины вместимостью до девяти мест. Отмечается, что автобусы и микроавтобусы по-прежнему смогут въезжать на норвежскую территорию.

Кроме того, власти Норвегии сделали исключения для дипломатических автомобилей, а также тех, которыми владеют подданные Норвегии и члены их семей, имеющие вид на жительство в России.

Помимо этого, разрешается въезд машин по гуманитарным причинам, например, в случае смерти родственника.

Ранее в сентябре въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны Евросоюза.

Норвегия
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