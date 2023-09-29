Американский ракетный эсминец Paul Ignatius зашел в Швецию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius в пятницу зашел в порт столицы Швеции Стокгольм, сообщил 6-й оперативный флот США.

Корабль находится на патрулировании в акватории Балтийского моря.

"Присутствие корабля в Балтийском море является демонстрацией неизменной приверженности ВМС США коллективной обороне европейского региона и укрепляет прочные связи между Соединенными Штатами и Швецией", - говорится в сообщении.

USS Paul Ignatius наряду с эсминцами ВМС США USS Arleigh Burke, USS Bulkeley и USS Roosevelt оснащен системой противоракетной обороны Aegis. Эти корабли размещены на постоянной основе в Европе. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.