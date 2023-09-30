В Молдавии 2 октября будет днем траура в связи со смертью писателя Иона Друцэ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Молдавии 2 октября объявлен Днем национального траура в связи с кончиной классика молдавской литературы Иона Друцэ. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента, указ об этом подписала в субботу президент Майя Санду.

Согласно указу президента, 2 октября в 12:00 память писателя почтят минутой молчания. В этот день приспустят флаги во всех госучреждениях, дипломатических и консульских представительствах Молдавии за границей. Рекомендуется воздержаться от организации массовых развлекательных мероприятий.

Также 2 октября общественная телерадиокомпания Teleradio-Moldova выпустит в эфир архивные передачи, основанные на произведениях Друцэ.

В соответствии с завещанием, тело Друцэ будет выставлено в понедельник для прощания в холле Национального театра имени Еминеску. Во второй половине дня похороны пройдут в Сорокском районе (в 180 км от Кишинева), на территории памятника "Свеча благодарения", сооружению которого Друцэ посвятил 16 лет жизни.

Ион Друцэ скончался в четверг в Москве. Ему 3 сентября исполнилось 95 лет. В 1946 году он окончил школу лесного хозяйства, а в 1957 году - Высшие литературные курсы при литературном институте им. Горького в Москве. Так как в Молдавии его преследовали руководители бывшей Коммунистической партии республики, в 1969 году он переехал в Москву.

Он дебютировал в 1953 году со сборником рассказов "У нас в селе". Он написал пьесы Casa Mare, "Птицы нашей молодости", "Святая святых", "Ужин у товарища Сталина", и другие. Их ставили в театрах Кишинева, Москвы, балтийских стран, во многих городах союзных республик бывшего СССР, а также за рубежом. Его самые знаменитые произведения - романы "Листья грусти", "Колокольня", "Белая церковь", "Последний месяц осени", "Бремя нашей доброты", "Возвращение на круги своя", "Одиночество пастыря".

Друцэ известен тем, что еще в 1965 году, выступая на съезде Союза писателей, он высказался за перевод молдавского языка на латинскую графику, по примеру румынского. Это пожелание молдавской интеллигенции было выполнено парламентом Молдавии только в 1989 году.

В первые годы независимости Друцэ встал на сторону политиков, которые противились названию "румынский язык", настаивая на названии "молдавский язык".