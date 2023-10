Индексы США не показали единой динамики в пятницу

S&P 500 упал в сентябре максимально с декабря

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу: Dow Jones и S&P 500 снизились, а Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе.

По итогам недели Dow Jones упал на 1,3%, S&P 500 - на 0,7%, Nasdaq прибавил 0,1%.

Все три индикатора завершили сентябрь и третий квартал снижением, причем падение S&P 500 (-4,9%) в прошлом месяце стало максимальным с декабря 2022 года, свидетельствуют данные FactSet.

Мнения инвесторов относительно того, стоит ждать рецессии в экономике США или "мягкой посадки", колеблются, отмечает главный инвестиционный директор Northwestern Mutual Wealth Management Co. Брент Шутте.

"Я думаю, пока все слишком туманно, чтобы они могли найти ответ", - приводит слова эксперта Market Watch.

В пятницу трейдеры оценивали отчет о расходах и доходах населения США за август, включающий в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Как расходы, так и доходы американцев в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли США.

Индекс PCE укрепился на 3,5% в годовом выражении, как и ожидалось. А вот июльские темпы роста индикатора были пересмотрены с повышением - до 3,4% с 3,3%.

Подъем индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе замедлился до 3,9%. Его июльские темпы роста были пересмотрены до 4,3% с 4,2%.

Опубликованные данные показывают замедление базовой инфляции в США, однако трейдеры сомневаются, что это остановит Федрезерв от еще одного повышения базовой ставки в этом году, отмечает Market Watch.

"Динамика индекса PCE Core говорит о том, что инфляция продолжает ослабляться благодаря ужесточению политики ФРС, - отмечает главный инвестиционный директор BMO Family Office Кэрол Шлейф. - Проблема в том, что темпы базовой инфляции все еще почти вдвое выше целевого показателя американского ЦБ, поэтому возможность еще одного подъема ставки сохраняется".

Стоимость акций Intel Corp. выросла по итогам торгов в пятницу на 1,1%. Бумаги одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов завершили в плюсе четвертый квартал подряд - это самый длительный период непрерывного квартального роста капитализации компании с начала 2010 года, по данным Dow Jones.

Акции Nike Inc. выросли в цене на 6,7% благодаря хорошей отчетности производителя спортивных товаров за первый финквартал и позитивным прогнозам. Чистая прибыль в расчете на акцию компании в минувшем квартале оказалась лучше ожиданий рынка. Nike подтвердила годовые прогнозы и позитивно оценила перспективы второго финквартала.

Акции других производителей одежды и обуви подорожали вслед за Nike. Стоимость бумаг Foot Locker Inc. поднялась на 2,3%, Under Armour Inc. - на 4,6%.

Котировки акций китайских компаний, торгующихся в Нью-Йорке, выросли в пятницу благодаря новости о том, что Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) предложило ослабить контроль за трансграничной передачей данных.

ADR Alibaba Group Holding Ltd. подорожали на 1,4%, Nio Inc. - на 1,5%, Li Auto Inc. - на 3,2%, Xpeng Inc. - на 6,6%.

Акции General Motors Co., Ford Motor Co. и Stellantis подешевели на 0,6%, 1,1% и 0,7% соответственно. Глава профсоюза работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) США Шон Фейн в пятницу объявил, что работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода General Motors в Мичигане присоединятся к забастовке, начавшейся 15 сентября.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу опустился на 158,84 пункта (0,47%) и составил 33507,5 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 11,65 пункта (0,27%) - до 4288,05 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 18,05 пункта (0,14%) и составил 13219,32 пункта.