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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине

Еще четверо полицейских ранено

Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине
Сотрудники ФБР на месте преступления после боя
Фото: Peter Zay/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников оперативной группы, помогавшей федеральным маршалам, были убиты при попытке ареста преступника в штате Северная Каролина, а еще четверо полицейских были ранены в возникшей перестрелке. Об этом сообщает Associated Press.

Оперативная группа попала под обстрел в столице штата - городе Шарлотте, когда полицейские с федеральными маршалами (судебными приставами) подходили к дому преступника. Его имя не разглашается, но шеф полиции города утверждает, что его разыскивали за незаконное хранение оружия.

Как объяснила полиция штата, большое число жертв связано с тем, что группа попала в засаду, после чего полицейские бросились на неподготовленный штурм в попытке спасти пострадавших коллег. Ситуация усугубилась тем, что после нейтрализации преступника, открыл огонь еще один стрелок.

"Сегодня мы потеряли нескольких героев, которые боролись за безопасность нашего общества", - сказал на пресс-конференции шеф полиции города Джонни Дженнингс.

После потери троих убитыми и пятерых ранеными, служители закона решили атаковать дом, в котором укрывался стрелок, при помощи бронетехники, в результате чего стрелок был ликвидирован.

Всего в бою погибло трое служителей закона, а пятеро получили ранения. Офицер городской полиции Джошуа Эйер скончался через несколько часов в больнице. Недавно Эйер был признан лучшим полицейским месяца в апреле.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер лично выразил соболезнования семьям убитых и раненых офицеров.

Северная Каролина США
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